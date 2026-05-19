Lui verrebbe | Guardiola CT dell’Italia annuncio clamoroso

L’allenatore spagnolo del Manchester City annuncerà a breve la sua decisione di lasciare la squadra al termine della stagione. È stato confermato che Guardiola, dopo un ciclo di dieci anni, non continuerà più alla guida del club. Secondo alcune fonti, sarebbe disponibile a ridurre le proprie richieste salariali rispetto a quelle attuali. La notizia ha già fatto il giro del mondo calcistico e si attende ora l’ufficialità da parte del diretto interessato.

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Ormai manca solo l’annuncio del diretto interessato, ma è ‘ufficiale’: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione e dopo un ciclo durato la bellezza di dieci anni. Il futuro del catalano potrebbe essere. A spasso, c’è infatti l’ipotesi di anno sabbatico, ma non si può escludere che possa ripartire subito. Magari stavolta da una Nazionale. Per convincere del tutto Guardiola, però, servirebbe chiarezza in Federazione e sul progetto: “È una cosa legata al fatto che il sistema Italia, se si organizza e lo convoca in una struttura seria, è una cosa che si può mettere in piedi. Se la cosa non si può mettere in piedi, è perché la struttura non è seria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Lui verrebbe”: Guardiola CT dell’Italia, annuncio clamoroso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE Sullo stesso argomento “Guardiola nuovo ct dell’Italia”, spunta il clamoroso indizio: annuncio bombaIl panorama del calcio internazionale è stato improvvisamente scosso da un’indiscrezione che ha acceso le speranze di milioni di tifosi azzurri. Nuovo ct Italia, arriva l’annuncio: proprio lui! Nome clamorosoUna nuova indiscrezione sta attraversando il calcio europeo e, inevitabilmente, riaccende l’attenzione attorno alla panchina della Nazionale Italiana. Guardiola ct dell’Italia? Mister Corini: Ha il profilo giusto VIDEOEugenio Corini, allenatore dell'Union Brescia, intervistato da Diretta.it, ha tracciato il bilancio della stagione, analizzando diversi aspetti riguardanti il calcio italiano. Il ... ilgazzettino.it Pep Guardiola prossimo ct dell’Italia: le parole di Bonucci, i retroscena e il nodo dello stipendioSe veramente c’è voglia di ricominciare io ripartirei da Pep Guardiola. L’idea l’ha buttata sul tavolo Leonardo Bonucci, durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid. L’ex difensore della Juv ... ilfattoquotidiano.it