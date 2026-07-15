Lido abusivo a San Giovanni | sequestrati ombrelloni e lettini a Napoli

Da puntomagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Giovanni a Teduccio, Napoli, sono stati sequestrati ombrelloni e lettini da un lido abusivo durante un controllo sul demanio. Un uomo è stato denunciato per occupazione illegale del suolo pubblico. L’operazione è stata condotta congiuntamente da forze dell’ordine e autorità locali. Nessun’altra persona coinvolta è stata segnalata. Le verifiche proseguiranno per contrastare ulteriori occupazioni non autorizzate.

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Controlli sul litorale di San Giovanni a Teduccio: denunciato un uomo per occupazione abusiva del demanio. Operazione congiunta sul litorale. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli e intensificati in occasione della stagione estiva, la Polizia di Stato, la Guardia Costiera e la Polizia Locale hanno effettuato controlli sul litorale di San Giovanni a Teduccio per contrastare i fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo. L’attività è stata svolta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra con il supporto dei militari della Guardia Costiera e del personale della Polizia Locale. Scoperto uno stabilimento balneare abusivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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