Notte Bianca a Calcio alcol servito a un 15enne | nei guai un bar

Durante la Notte Bianca a Calcio, gli agenti della Polizia Locale hanno controllato i locali e le aree della manifestazione. È stata riscontrata una violazione riguardante la somministrazione di alcolici a un minorenne di 15 anni, a cui è stato servito alcol.

Calcio. Controlli a tappeto durante la serata di sabato 18 luglio nel corso della Notte Bianca che si è svolta nel cuore del paese. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato verifiche nei locali e nelle aree interessate dalla manifestazione, accertando anche una violazione sulla somministrazione di alcolici. Un bar è stato pizzicato fornire bevande alcoliche a un giovane di 15 anni. Per il titolare dell’attività e per la persona che ha effettuato la vendita scatteranno ora le sanzioni previste dalla normativa. Una violazione al codice penale che potrebbe tradursi nella sospensione, per il titolare dell’esercizio, della licenza per un periodo compreso tra 15 giorni e tre mesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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