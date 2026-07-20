Non solo navi ma anche robot L’AI oggi vive in fondo al mare
L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche nelle profondità marine, oltre che nelle navi. La blue economy si sviluppa dal fondo del mare, con focus su energie rinnovabili offshore e altre attività marittime. Le tecnologie AI sono impiegate per monitorare l’ambiente sottomarino, gestire risorse e supportare operazioni di esplorazione e manutenzione. Questo settore combina innovazione digitale e attività economiche legate agli spazi marittimi, ampliando l’uso di robot e sistemi intelligenti nelle aree sommerse.
LA BLUE economy parte dal fondo del mare. Se per anni il dibattito si è concentrato sullo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e sullo sfruttamento delle risorse marine, oggi una parte crescente dell’innovazione riguarda la gestione delle infrastrutture già presenti sui fondali: gasdotti, cavi, impianti energetici e piattaforme richiedono infatti ispezioni, manutenzione e monitoraggio continui, attività che stanno progressivamente vedendo il crescente utilizzo di sistemi robotici autonomi e remoti al fine di ridurre l’intervento di navi di supporto. In questo scenario si inserisce il programma Hydrone sviluppato da Saipem, basato su una flotta di droni sottomarini progettati per operare fino a 3mila metri di profondità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Eclesso. . Una fabbrica è prevedibile. Una casa vera no. E per un robot, muoversi tra oggetti, animali, bambini e imprevisti è una delle sfide più difficili. facebook
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