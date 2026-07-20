Non solo navi ma anche robot L’AI oggi vive in fondo al mare

Notizia in breve

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche nelle profondità marine, oltre che nelle navi. La blue economy si sviluppa dal fondo del mare, con focus su energie rinnovabili offshore e altre attività marittime. Le tecnologie AI sono impiegate per monitorare l’ambiente sottomarino, gestire risorse e supportare operazioni di esplorazione e manutenzione. Questo settore combina innovazione digitale e attività economiche legate agli spazi marittimi, ampliando l’uso di robot e sistemi intelligenti nelle aree sommerse.