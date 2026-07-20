Una donna ha subito un errore diagnostico che ha portato a tre anni di chemioterapia per un presunto tumore, poi rivelato assente. Dopo il trattamento, è deceduta di leucemia, malattia causata dai farmaci. La famiglia ha ottenuto un risarcimento di 1,3 milioni di euro. La vicenda evidenzia le conseguenze di un errore medico e di una terapia prolungata senza diagnosi corretta.

Un errore diagnostico, una terapia durata quasi tre anni e una malattia provocata proprio dai farmaci somministrati per curare un cancro che non c’era. A 17 anni di distanza dalla morte di una donna di 59 anni residente nel Nord Salento, il Tribunale civile di Lecce ha riconosciuto ai suoi familiari un risarcimento complessivo di un milione e 371mila euro. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Caterina Stasi, della prima sezione civile, al termine del procedimento promosso dal marito, dai figli e dai nipoti della paziente nei confronti del medico che l’aveva avuta in cura e dell’Asl di Lecce. Dalla somma stabilita dovrà essere detratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa nel corso del giudizio. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Non aveva un tumore, ma dopo tre anni di chemio è morta di leucemia: alla famiglia risarcimento da 1,3 milioni di euro

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