Noemi un mese di riposo dopo la caduta | Non era mia intenzione fare delle acrobazie

Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico alla fine di una canzone. Le immagini mostrano il momento in cui la artista scivola e finisce a terra, suscitando preoccupazione tra i presenti. Dopo l’incidente, ha annunciato di aver bisogno di un mese di riposo, precisando che non aveva intenzione di fare acrobazie. La caduta ha generato timori tra i fan.

Le immagini della rovinosa caduta dal palco di Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, hanno messo in ansia i suoi fans. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Oggi tramite social, in allegato a una foto su un letto d’ospedale, la cantante romana ha fatto sapere che i medici le hanno imposto quattro settimane di stop: «Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. 🔗 Leggi su Open.online

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Noemi canta Tu cosa fai questa sera a Party Like A Deejay 2026

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