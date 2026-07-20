Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco | la foto dall’ospedale e la notizia che spezza il cuore ai fan

Noemi è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, domenica 19 luglio. La cantante, che stava eseguendo il suo show della tournée estiva, è stata trasportata in ospedale. Nei giorni successivi ha condiviso una foto dal letto di ospedale, confermando di aver subito lesioni. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan. La tournée, partita recentemente, prosegue senza interruzioni.

Domenica 19 luglio, sul palco di San Salvo Marina, in provincia di Chieti, Noemi ha vissuto uno dei momenti più spaventosi della sua carriera. La cantante romana, 44 anni, era nel pieno del Live Noemi 2026, la tournée estiva che la sta portando in giro per l’Italia dopo il successo di brani come “Tu cosa fai questa sera” e “Bianca”. Le temperature di questa estate 2026 non perdonano, l’aria è densa e calda e Noemi, con il suo inconfondibile top argentato e gli occhiali, ha appena terminato l’esecuzione di “Briciole”. È il momento dei saluti finali, quel rituale di connessione diretta con il pubblico che coltiva fin dal giorno zero della sua carriera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Francesco Gabbani e Noemi - Un sorriso dentro al pianto

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