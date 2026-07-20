noemi come sta e la decisione dopo la caduta dal palco

La cantante ha pubblicato una foto dall'ospedale, scrivendo di aver avuto un grande spavento dopo la caduta dal palco durante il concerto. L’incidente si è verificato a San Salvo Marina e ha coinvolto la performer che, dopo aver subito il trauma, si è detta rassicurata riguardo alle sue condizioni. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali ferite o sui trattamenti ricevuti.

La cantante rassicura i fan con una foto dall’ospedale: ‘Mi sono presa un grande spavento’. Dopo il grande spavento sul palco di San Salvo Marina, arriva l’aggiornamento che i fan aspettavano. Noemi sta bene, ma dovrà fermarsi. La cantante romana ha annunciato la sospensione temporanea del tour dopo l’incidente avvenuto durante il concerto di sabato sera in Abruzzo, quando è caduta dal palco mentre salutava il pubblico. L’artista ha condiviso una fotografia direttamente dal letto dell’ospedale, con una borsa del ghiaccio appoggiata sulla testa, scegliendo di parlare personalmente ai suoi sostenitori dopo ore di apprensione. “Mi sono presa un grande spavento”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Noemi canta Bianca live in versione acustica sui social | RDSnews

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