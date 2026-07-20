Durante la cerimonia di consegna della Coppa del Mondiale negli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti si è fermato sul palco con la nazionale spagnola appena laureata campione del mondo. In un momento inaspettato, ha pronunciato un’espressione negativa, dicendo “No no, via”, prima di allontanarsi. L’episodio si è verificato al termine della finale giocata al MetLife Stadium e ha attirato l’attenzione di testimoni e media presenti.

Il Mondiale negli Stati Uniti si è concluso con un episodio che ha attirato l’attenzione ben oltre il risultato sportivo. Durante la cerimonia successiva alla finale del MetLife Stadium, il presidente americano Donald Trump è rimasto per alcuni istanti sul palco accanto alla nazionale spagnola, fresca campione del mondo. Quando i giocatori hanno preparato la tradizionale fotografia della vittoria, riservata alla squadra, Trump si è poi spostato, lasciando spazio ai protagonisti del campo. La sequenza ha chiuso una competizione caratterizzata da una forte presenza istituzionale e politica. Per quaranta giorni il torneo ha unito grandi... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “No no, via”. Mondiali, Trump clamoroso al momento della consegna della Coppa: da non credere

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