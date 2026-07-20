Gigi Marzullo non è stato pungente, ma ha mostrato un comportamento prevedibile. La riflessione nasce dalla denuncia di Britney Spears, che ha portato a confronti con quanto accaduto a Francesca Fagnani. Le due situazioni sono state messe a confronto in un commento, evidenziando come certi atteggiamenti siano ricorrenti nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulla reazione degli intervistati a determinati approcci.

Sono partita da Britney Spears perché è alla sua denuncia che ho pensato leggendo ciò che è successo a Francesca Fagnani. Le due vicende sono ovviamente molto diverse, le persone coinvolte molto lontane, ma il movimento culturale è lo stesso, perché in entrambi i casi assistiamo a un’invasione nel privato delle donne, volta a riportarle al loro corpo e al ruolo che la società assegna loro. Durante la presentazione del suo libro Mala. Roma Criminale a Minori, in provincia di Salerno, nell'ambito della rassegna Appuntamenti d'Estate 2026, Francesca Fagnani è stata intervistata da Gigi Marzullo. È importante precisare che Fagnani era presente per promuovere il suo libro e non per sostenere un'intervista incentrata sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - No, Gigi Marzullo non è stato pungente. È stato prevedibile

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Scoppia un litigio tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo: tensione alle stelle

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