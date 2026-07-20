No alla Bergamo-Treviglio | altri rilievi al progetto dagli otto Comuni contrari

Otto Comuni oppongono ancora il loro rifiuto al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. I sindaci dei territori interessati hanno presentato nuovi rilievi contro il progetto, che prevede la costruzione di una nuova strada per ridurre il traffico locale. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico, con le amministrazioni comunali che continuano a evidenziare le criticità del tracciato e le possibili ripercussioni sulla zona. La decisione finale non è ancora stata presa.

Treviglio (Bergamo) – Non si placano le polemiche sulla nuova autostrada Bergamo-Treviglio, che - una volta realizzata - dovrebbe liberare dalla morsa del traffico questa porzione di territorio bergamasco. Gli otto Comuni della zona contrari alla realizzazione dell’infrastruttura, nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) hanno inviato al ministero dell’Ambiente delle contro osservazioni attraverso cui fanno nuovi rilievi al progetto, indicando quelle che, secondo loro, sono le carenze e le mancanze nelle risposte che Autostrade bergamasche, la società proponente la costruzione dell’infrastruttura, e Cal (Concessioni autostrade lombarde) hanno inviato al ministero relative ad alcune sue richieste di integrazioni e chiarimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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