Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Nico Paz ha affidato ai social i propri ringraziamenti al popolo argentino, sempre al fianco della squadra nel corso del Mondiale. Queste le parole della stella del Como: "Oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa Nazionale, e di far parte di un gruppo di persone incredibili che muoiono per questi colori e che danno cuore e anima in ogni momento. Posso solo dirvi grazie". Il classe 2004 ha aggiunto: "Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare questa Coppa in Argentina". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nico Paz promette: "Riporterò questa Coppa in Argentina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta l’allarme in Argentina per Nico PazIn Argentina si è diffusa una notizia riguardante Nico Paz, senza commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Argentina, sollievo per Nico Paz: il suo Mondiale non è a rischioNico Paz ha annunciato di essere vicino al recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, assicurando che il suo Mondiale non è a rischio.

La promessa di Nico Paz: Complimenti alla Spagna. Riporterò questa Coppa in ArgentinaNonostante la delusione per la sconfitta nella finale del Mondiale contro la Spagna, Nico Paz ha voluto affidare ai social un messaggio carico di orgoglio e gratitudine. tuttomercatoweb.com

Nico Paz promette: Darò tutto me stesso per riportare la coppa del Mondo in ArgentinaDolore, lacrime, emozioni che si disseminano a fiume sul prato del MetLife Stadium di New York per la sconfitta subita ai tempi supplementari dalla Spagna, per gol di Ferran Torres. tuttomercatoweb.com