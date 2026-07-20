A quattro mesi e mezzo, Matteo è stato diagnosticato con neuroblastoma, un tumore solido extracranico, che aveva già metastasi diffuse in oltre il 60 per cento del corpo. In quel periodo, ha vissuto in una casa di Peter Pan con sua madre. La madre ha raccontato di aver compreso che la sua forza sarebbe stata nel lasciarsi aiutare.

Q uando è arrivata la diagnosi, Matteo aveva quattro mesi e mezzo: neuroblastoma, tumore solido extracranico, con metastasi diffuse in oltre il 60 per cento del corpo. «Era una diagnosi. praticamente di morte». Lo ricorda Mary, la sua mamma, che da quel giorno non si è allontanata mai da lui. Accanto a lui ha vissuto, lontana dalla loro casa nelle Marche, perché potesse essere curato nel modo migliore. Per quindici mesi sono stati ospiti delle case di Peter Pan, l’associazione che accoglie le famiglie dei bambini in cura per tumori pediatrici a Roma. «Ho pensato tante volte di non farcela. Ho capito che la mia forza non sarebbe stata il coraggio, ma la capacità di aprirmi, e lasciarmi aiutare». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Neuroblastoma con metastasi diffuse: questa la diagnosi di Matteo quando aveva 4 mesi e mezzo. È stato ospite in una casa di Peter Pan con la sua mamma: «Lì ho capito che la mia forza sarebbe stata la capacità di lasciarmi aiutare»

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