nessuno sport ci fa capire il novecento come il ciclismo

Ramon Usall è un sociologo e professore di storia, catalano e grande appassionato di sport. Il suo ultimo libro, pubblicato in Italia poche settimane fa da Mimesis, si chiama Un secolo in salita e prova a indagare gli intrecci tra sociologia, politica, storia e sport - ciclismo in questo caso. In occasione dell'uscita del suo libro in Italia l'ho contattato per questa intervista. «Sono 40 capitoli che hanno l’ambizione di spiegare un po’ della storia dell’umanità attraverso gli eventi ciclistici del XX secolo», mi dice Usall «Senza voler essere deterministico sui ciclisti o sullo sport in generale, credo che lo sport, e il ciclismo in particolare, sia uno specchio del nostro mondo e ci aiuti a capire cosa ha vissuto l'umanità nell'ultimo secolo e mezzo». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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