A Taranto torna ConTesti | tre giorni di incontri per rileggere il Novecento e capire il presente

Da tarantinitime.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani e fino a sabato, Taranto ospiterà la terza edizione di “ConTesti”, un festival dedicato alla storia del Novecento. L’evento, promosso da Arci Gagarin con il supporto di altre associazioni e enti, prevede tre giorni di incontri e discussioni. L’obiettivo è analizzare il passato e il presente attraverso approfondimenti e dialoghi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge vari relatori e partecipanti interessati alla storia e alle sue implicazioni attuali.

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Tarantini Time Quotidiano Dal 16 al 18 luglio Taranto ospiterà la terza edizione di “ConTesti. Dialoghi tra passato e presente”, il festival dedicato alla storia del Novecento promosso da Arci Gagarin in collaborazione con il Presidio del Libro Dickens-Il Granaio e le associazioni Fucina 900 e Mangrovie. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Puglia e patrocinata dal Comune di Taranto e dal Csv Taranto Ets, si svolgerà al Mudit “Casa Viola”, in via Plateja 51, con ingresso libero. L’edizione 2026 proporrà tre appuntamenti dedicati alla storia contemporanea e alle sue connessioni con le grandi questioni dell’attualità. Ad aprire il... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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