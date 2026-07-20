Nel corpo umano c’è un organo più utile di quanto si pensasse

Il timo, un organo del sistema immunitario, è stato a lungo considerato un residuo evolutivo e spesso rimosso chirurgicamente. Oggi si investono milioni di euro in studi che dimostrano la sua importanza per la risposta immunitaria. La ricerca evidenzia che il timo svolge un ruolo cruciale nello sviluppo dei linfociti T, fondamentali per combattere infezioni e tumori. La sua funzione è riconosciuta come più significativa di quanto si pensasse un secolo fa.

Un secolo fa il timo era considerato un residuo dell'evoluzione e in certi casi veniva asportato, oggi si investono milioni con l’idea che potrebbe aiutare a vivere più a lungo Nel petto, subito dietro l’osso dello sterno e appena sopra il cuore, c’è il timo, un organo che per lungo tempo è stato considerato inutile e per un certo periodo perfino dannoso. Poi, negli anni Sessanta, un dottorando scoprì quasi per caso che ha un ruolo fondamentale nel sistema immunitario, e negli anni Novanta un biologo cominciò a iniettarsi degli ormoni per ingrossarlo, convinto che gli avrebbe allungato la vita. L’interesse per quest’organo è cresciuto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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