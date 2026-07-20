Un cantante ha dichiarato che la morte del padre rappresenta ancora una ferita profonda, ma gli ha insegnato a vivere. Ha riferito di aver riempito l'Arena di Verona con uno spettacolo sold out e di aver chiesto a sua moglie cosa avrebbe fatto il giorno dopo, definendosi un insoddisfatto. Ha aggiunto di sentirsi in equilibrio, raggiunto dopo una lunga ricerca di stimoli, e di considerare questa condizione come una conquista personale.

L'ultima volta che ci siamo visti ha detto che si sente finalmente in equilibrio: ancora così? «Sì, ed è stata una conquista arrivarci. È una sensazione particolare, perché io sono sempre alla ricerca di stimoli. Oggi sto bene: quello che decido di fare, lo faccio. Conosco i miei limiti. È un po' come se stessi viaggiando e, invece di guardare fuori dal finestrino vedendo solo il paesaggio che scorre veloce, riuscissi finalmente ad accorgermi dei dettagli. Credo sia un insieme di età ed esperienza, ma dentro di me c'è ancora il desiderio dell'esploratore, la voglia di non accontentarmi». Che cos'è che rischia di incrinare questo equilibrio? «L'ansia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nek: «La morte di mio padre resta la mia tenebra più grande, ma mi ha insegnato a vivere e non sopravvivere. Sold out all'Arena di Verona, ho chiesto a mia moglie "e domani?": sono un eterno insoddisfatto»

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