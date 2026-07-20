A Castellaneta Marina si svolgono due giornate dedicate a inclusione, vela e ambiente, con l’obiettivo di promuovere il mare come spazio di incontro e partecipazione. La Lega Navale Italiana – Sezione Matera organizza l’evento “Navigare Oltre i Limiti”, che coinvolge diverse attività legate alla vela e alla tutela ambientale. L’iniziativa mira a coinvolgere persone di tutte le età, promuovendo la sensibilità verso il mare e le sue tematiche.

Tarantini Time Quotidiano Il mare come luogo di incontro, crescita e partecipazione. Con questo obiettivo la Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia ha promosso il progetto “Navigare Oltre i Limiti”, un percorso articolato in due giornate che ha coinvolto ragazze e ragazzi in attività dedicate alla vela, all’inclusione sociale e all’educazione ambientale. Il primo appuntamento ha portato i partecipanti, insieme al Centro Servizi SOFIA – Khaleesi APS, a vivere un’uscita in mare a bordo di “Francesco”, la Barca della Legalità. Per molti di loro è stata la prima esperienza a vela, un’occasione per conoscere il mare da vicino e sperimentare il valore della collaborazione e del lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Navigare Oltre i Limiti”, a Castellaneta Marina due giornate dedicate a inclusione, vela e ambiente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Foglianise due giornate dedicate alle tradizioni del territorioIl 10 e 11 luglio, a partire dalle 18:00, Piazza Fiamme Gialle a Foglianise ospiterà due giornate dedicate alle tradizioni locali.

A Viterbo due giornate dedicate ai nostri amici a quattro zampeA Viterbo si terrà la terza edizione di “Viterbo con… Fido in te” nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio.

Temi più discussi: Navigare oltre i limiti, l'inclusività e la libertà; 'Navigare oltre i limiti' con No podemos Aps, giornata di vela inclusiva e accessibile; Il mare è di tutti: a Marina Dorica due barche a vela per Navigare oltre i limiti | VIDEO; Capo d’Orlando: la presentazione dell’iniziativa In barca senza limiti, navigare insieme oltre ogni confine.

'Navigare oltre i limiti' con No podemos Aps giornata di vela inclusiva e accessibile. Ad Ancona Marina Dorica il prossimo 16 luglio. La presentazione in Comune #ANSA x.com

Navigare oltre i limiti, l'inclusività e la libertàL'iniziativa ha visto la partenza, al porto turistico di Marina Dorica, ad Ancona, di persone con disabilità a bordo di due diverse barche a vela: Gioia e Pazza Idea. Le imbarcazioni sono arrivate, pe ... rainews.it

'Navigare oltre i limiti' con No podemos Aps giornata di vela inclusiva e accessibile(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Una giornata di vela inclusiva e accessibile prevista ad Ancona il 16 luglio prossimo: è Navigare Oltre i Limiti con No Podemos APS, organizzata in collaborazione con Marina ... msn.com