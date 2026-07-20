Natalia Paragoni ha annunciato di aver superato la malattia, invitando i follower a festeggiare. Dopo mesi di visite mediche, esami e momenti di paura, ha condiviso il suo percorso sui social, parlando senza filtri della sua battaglia. L’annuncio ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan, che hanno celebrato il suo recupero. Paragoni ha ringraziato chi le è stato vicino durante il percorso.

Per mesi ha condiviso con i suoi follower un percorso fatto di paura, visite mediche, esami e speranza, trasformando i social in uno spazio dove raccontare senza filtri la battaglia contro la malattia. Da quando è arrivata la diagnosi, la giovane influencer ha scelto di aggiornare costantemente chi la segue, mostrando non solo i momenti più difficili, ma anche quelli in cui la fiducia ha iniziato lentamente a prendere il sopravvento. La scoperta del tumore è arrivata in un momento delicatissimo della sua vita. All’ottavo mese della seconda gravidanza, infatti, i controlli hanno portato alla diagnosi di un linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che colpisce il sistema linfatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Natalia Paragoni, l’annuncio che fa felici i fan: “Oggi bisogna festeggiare”

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Natalia Paragoni...la chemio non le toglie il sorriso

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