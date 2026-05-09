Su social network, Natalia Paragoni ha condiviso un messaggio che conferma che lei e Andrea Zelletta stanno attraversando un periodo felice nella loro relazione. La coppia ha suscitato l’attenzione dei follower con un annuncio che parla di un momento speciale vissuto insieme. La notizia si inserisce tra aggiornamenti personali condivisi pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla natura di questo momento.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro storia d’amore. La coppia nata a Uomini e Donne ha accolto la seconda figlia, nata il 5 maggio 2026, e la notizia ha subito emozionato i tantissimi fan che negli anni hanno seguito il loro percorso dentro e fuori dalla televisione. A rendere ancora più speciale questo momento è stato l’annuncio condiviso sui social, dove i due hanno mostrato tutta la felicità per l’arrivo della piccola Beatrice. Dopo Ginevra, la loro primogenita nata nel 2023, la famiglia si allarga ancora e conferma il forte legame costruito lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne: Natalia Paragoni, il tenero annuncio sui social

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Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: SECONDO FIGLIO in arrivo! ANNUNCIO shock

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