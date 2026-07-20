Natalia Paragoni | Felice che la terapia stia funzionando

Natalia Paragoni annuncia che la terapia contro il linfoma di Hodgkin sta dando risultati positivi. La cantante ha condiviso che, nel giorno del compleanno della figlia Ginevra, si sente felice per i progressi fatti. Paragoni ha riferito che il trattamento sta funzionando e che si sta concentrando sul percorso di guarigione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla condizione clinica o sui trattamenti specifici in corso.

Il giorno del compleanno della figlia Ginevra, Natalia Paragoni racconta come prosegue la battaglia contro il linfoma di Hodgkin Buone notizie perNatalia Paragoni.La ex corteggiatrice diUomini e Donne,che da qualche mese sta combattendo la sualotta contro il linfoma di Hodgkin, solo poche ora fa ha annunciato una piccola risalita.“La cura sta funzionando”ha dichiarato sui social il giorno del compleanno della figlia Ginevra. Nel video la giovane influencer ha raccontato i primi effetti della chemioterapia. “Sono felice che la terapia è quella giusta e sta funzionando molto molto bene”sono state le parole di Natalia Paragoni nel giorno del terzo compleanno di Ginevra, una delle due bambine avute con il compagno Andrea Zelletta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Natalia Paragoni: La terapia contro il tumore sta funzionando. Sono felice

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