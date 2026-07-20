Napoli rispunta un vecchio tormentone per la porta | può arrivare a costi ridotti

Il Napoli sta valutando l'acquisto di un portiere, con il nome di Kepa Arrizabalaga che torna di attualità. Secondo quanto riportato, l'Arsenal avrebbe offerto il giocatore agli azzurri per la prossima stagione. La trattativa sarebbe in corso, con l'intenzione di trovare un accordo su un costo ridotto rispetto alle cifre di mercato. La proposta dell'Arsenal viene considerata come una possibile opportunità per il club partenopeo.

Kepa Arrizabalaga finisce nel mirino del Napoli: secondo Il Mattino, l’Arsenal ha offerto il portiere spagnolo agli azzurri per la prossima stagione. Kepa offerto al Napoli: la strategia di Manna sulla Premier. La ricerca di un nuovo portiere entra in una fase concreta. Il Napoli ha individuato in Kepa la soluzione per rinforzare la difesa dopo una stagione ai margini con i Gunners. Lo spagnolo rappresenta un’opportunità di mercato perché, dopo l’esclusione dalla rosa dell’Arsenal, accetta di trasferirsi in Serie A a condizioni economiche vantaggiose rispetto al suo valore di mercato. Il contesto tattico è chiaro. Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe lasciare il Napoli per almeno 15 milioni di euro, mentre Alex Meret rimane nella rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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