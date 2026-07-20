Napoli per il difensore centrale si valuta un’eccezione alla linea presidenziale
Il Napoli sta valutando un’eccezione alla strategia di vendere prima di acquistare, a causa dell’infortunio del difensore centrale Buongiorno. La squadra potrebbe dover intervenire sul mercato per coprire la posizione, anche se la linea ufficiale del club rimane quella di cedere prima di comprare. La situazione potrebbe spingere il club a fare un’eccezione alla normale politica di mercato.
Prima vendere e poi acquistare: il diktat di De Laurentiis lo conosciamo bene. Non ci sentiamo di dargli torto, tuttavia l’infortunio di Buongiorno potrebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli. Ne parla Ugolini di Sky Sport. Napoli, il punto sul ritiro. Riporta Ugolini: Le cose stanno andando bene. C’è sintonia tra Allegri e i giocatori, soprattutto con i senatori. Un modo diverso di lavorare, con un approccio più orientato al gioco con la palla. Grande cura della fase difensiva, con la linea a quattro. La sensazione è che Allegri sia entrato con il piede giusto in uno spogliatoio reduce da una stagione in cui, dal lato lotta scudetto, ci si aspettava qualcosa in più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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