Elon Musk ha commentato la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a circa quindici anni di carcere per l’omicidio di due rapinatori nel suo negozio. Musk ha definito la situazione “assurda” e criticato il giudice e il pubblico ministero, affermando che meriterebbero una condanna. La vicenda giudiziaria, che ha suscitato molte discussioni, riguarda la condanna definitiva di Roggero, confermata in sede di appello, e il dibattito sulla legittimità della sua condotta in relazione all’episodio di rapina.

Passano i giorni, ma continua a far discutere la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi quindici anni di carcere per l’omicidio di due dei tre ladri autori di una rapina nel suo negozio. Una sentenza che, oltre ad aver acceso il dibattito politico italiano, nelle ultime ore è finita al centro di un post pubblicato su X da Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, xAI e Tesla. Il magnate americano ha definito la vicenda “assurda”, arrivando ad affermare che “il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono quelli che meriterebbero questa condanna”. Le parole di Musk hanno fatto infuriare le opposizioni italiane. Tra i... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Musk entra a gamba tesa sul caso Roggero: “Vicenda assurda. Il giudice e il pubblico ministero meriterebbero una condanna”

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Robby Giusti -MUSK SENZA FRENI SUL CASO ROGGERO: GIUDICE E PM MERITEREBBERO QUELLA CONDANNA

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