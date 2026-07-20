Musica e sapori d’Abruzzo a Lucignano con I Lupi della Majella

Notizia in breve

A Lucignano si svolge un evento dedicato alla musica e alla gastronomia abruzzese, promosso dal gruppo musicale I Lupi della Majella. L’evento combina performance musicali e degustazioni di piatti tradizionali, offrendo un’occasione per scoprire le radici culturali della regione. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge artisti e produttori locali. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni popolari attraverso le espressioni artistiche e culinarie.