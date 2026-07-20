Musica e sapori d’Abruzzo a Lucignano con I Lupi della Majella
A Lucignano si svolge un evento dedicato alla musica e alla gastronomia abruzzese, promosso dal gruppo musicale I Lupi della Majella. L’evento combina performance musicali e degustazioni di piatti tradizionali, offrendo un’occasione per scoprire le radici culturali della regione. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge artisti e produttori locali. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni popolari attraverso le espressioni artistiche e culinarie.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Musica e gastronomia si incontrano nel cuore di Lucignano per dare vita a un'esperienza che celebra le tradizioni popolari attraverso due dei loro linguaggi più autentici: il suono e il gusto. Lunedì 27 luglio, alle ore 20:00, Piazza San Francesco ospiterà il concerto de I Lupi della Majella, uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival delle Musiche, accompagnato da una speciale cena abruzzese. L’evento, a cura di Officine della Cultura e Comune di Lucignano, va oltre il semplice concerto, trasformandosi in un viaggio nella cultura di una terra dove la musica popolare e la convivialità della tavola rappresentano da sempre un patrimonio condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Di Giovedì, tornano le sere d'estate a Lucignano: quattro appuntamenti tra spettacoli, musica, sapori e divertimentoDal 9 al 30 luglio, ogni giovedì sera, il centro storico di Lucignano si anima con eventi dedicati a musica, spettacoli, street food e incontri...
Strage di lupi in Abruzzo, sindaco di Aschi: ”Rapporto secolare con i lupi, la nostra una convivenza pacifica”Un episodio di circa venti lupi uccisi si è verificato nel Parco nazionale d’Abruzzo, vicino al borgo di Aschi, un comune di circa 400 abitanti nella...