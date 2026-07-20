Un ciclista di 67 anni è stato investito e ucciso da un'auto poco dopo le 9 di questa mattina in Versilia. L'incidente è avvenuto mentre pedalava sulla strada e, secondo testimoni, si è sentito un forte rumore. L'auto coinvolta si è fermata sul luogo, ma il ciclista non è riuscito a essere soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Prato, 20 luglio 2026 – Non si è forse accorto di nulla Daniele Faggi, ciclista 67enne di Montemurlo, quando una macchina lo ha travolto uccidendolo in Versilia, poco dopo le 9.30. Il ciclista amatoriale, in vacanza a Viareggio con la famiglia, stava pedalando sulla via di Montramito in direzione Massarosa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Massarosa, il ciclista è stato travolto da una Fiat Panda che procedeva nella medesima direzione di marcia. Alla guida una donna di 59 anni residente a Viareggio. In macchina con lei c’erano anche una minorenne e un cane. La conducente e la ragazzina sono state accompagnate in ospedale in stato di choc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore in bici travolto da un’auto. “Un gran botto, impossibile salvarlo”

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Reggio Emilia, 11enne in bici muore investito dal camion della nettezza urbana

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