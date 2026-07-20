Il giornalista di La7, corrispondente da Washington, è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore. Era noto per aver intervistato Donald Trump e lavorava nel settore da diversi anni. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dell’informazione italiano.

Il giornalismo italiano perde Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington, morto improvvisamente all’età di 50 anni a causa di un malore. La notizia è stata confermata dalla madre. Negli ultimi mesi il suo nome era finito al centro del dibattito politico per l’intervista telefonica a Donald Trump, trasmessa nel corso della trasmissione L’aria che tira, nella quale l’ex presidente degli Stati Uniti aveva rivolto critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alimentando un acceso confronto politico. Nato a Savona e cresciuto a Torino, Compatangelo aveva vissuto anche a Roma prima di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti, dove aveva costruito gran parte della propria carriera professionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Muore Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 che aveva intervistato Donald Trump

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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Daniele Compatangelo è morto, il giornalista di La7 aveva 50 anniUn giornalista di La7, corrispondente da Washington, è deceduto a New York a 50 anni a causa di un malore.

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Morto il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington x.com

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