La settimana scorsa, il presidente di Mediobanca e l’amministratore delegato di EssilorLuxottica si sono incontrati a New York. La loro riunione alimenta sospetti su possibili sviluppi nel settore finanziario e delle fusioni, considerando le recenti operazioni tra banche italiane e gruppi francesi. Nei mesi precedenti, diverse banche italiane, tra cui Mps e Bpm, sono state coinvolte in trattative di acquisizione o partnership con istituzioni francesi o europee, e il mercato osserva con attenzione eventuali accordi futuri.

Chissà di cosa hanno discusso la scorsa settimana a New York il presidente di Mediobanca Vittorio Grilli e l’ad di EssilorLuxottica Francesco Milleri. Qualche sospetto viene. Dopo che il 17 luglio il cda di Montepaschi ha respinto l’offerta di Intesa Sanpaolo, infatti, le grandi manovre del risiko bancario sono riprese. «Non congrua», è stato il verdetto di Siena. Nel linguaggio felpato dei consigli d’amministrazione significa due cose: o ci si sfila oppure si prova ad alzare il prezzo. Ma questa volta il denaro spiega solo una parte della vicenda. Il resto parla di equilibri di potere, di politica e di quella neutralità che i governi proclamano con convinzione salvo dimenticarsene quando la partita entra nel vivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps, Bpm e Crédit Agricole: tutte le strade del risiko portano a Parigi

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