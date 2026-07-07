Crédit Agricole arbitro del risiko Decisiva per le sorti di Bpm

Crédit Agricole è stato scelto come arbitro nel contenzioso tra Bpm e un’altra banca. La decisione avrà un ruolo chiave nel futuro della banca coinvolta. Gli analisti di Equita hanno definito questa scelta come decisiva per le sorti della banca interessata. La vicenda riguarda una disputa legale e la posizione di Crédit Agricole potrebbe influenzare l’esito finale. La sentenza attesa potrebbe avere ripercussioni sul settore bancario.

di Andrea Telara Determinante nel risiko. È più o meno questa l’espressione usata ieri dagli analisti della casa d’investimenti Equita per fotografare il nuovo ruolo assunto dal gruppo francese Crédit Agricole nei futuri assetti del sistema bancario italiano e in particolare nelle sorti di Banco Bpm, il cui titolo ha guadagnato ieri in Borsa il 2,15%. Il 3 luglio scorso, il gruppo translapino ha portato al 29,3% la propria partecipazione nel capitale dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna. È una quota che sfiora la soglia dell’opa obbligatoria e che rafforza appunto, in maniera determinante, il peso di Parigi nelle future scelte strategiche di Banco Bpm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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