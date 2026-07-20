Le pulizie di casa per la maggior parte di noi sono una costante. C’è chi è più fissata e chi invece si accontenta di avere pavimenti, vetri, sanitari, scaffali e soprammobili semplicemente puliti e spolverati, anche se non scintillanti. Oggi parliamo dei pavimenti: croce e delizia della nostra quotidianità. Da qualche settimana è disponibile un nuovo alleato casalingo, un mix di tecnologia e meccanica. Qualche tempo fa avevamo provato per voi il MOVA P50 Pro Ultra e ne eravamo rimaste molto soddisfatte: un robot affidabile, facile da gestire, che aveva semplificato non poco la routine delle pulizie di casa. Quando è arrivato il V70 Ultra Complete X, quindi, sapevamo già cosa aspettarci dal brand. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - MOVA V70 Ultra Complete X: finalmente un robot che pulisce anche gli angoli più difficili

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