Un nuovo modello di robot aspirapolvere, denominato MOVA P70 Pro Ultra, è stato recentemente lanciato sul mercato. Si tratta di un dispositivo che promette elevate prestazioni a un prezzo inferiore rispetto ai modelli di fascia alta. Molti consumatori sono attratti dall’idea di tornare a casa e trovare i pavimenti puliti senza aver svolto alcuna operazione manuale.

Hai presente quella sensazione di tornare a casa e trovare i pavimenti puliti senza aver fatto niente? È il motivo per cui le persone comprano un robot aspirapolvere. Il problema è che quelli che funzionano davvero, che lavano i pavimenti invece di limitarsi a bagnarli, che puliscono gli angoli invece di circumnavigarli o che si puliscono da soli dopo ogni sessione, di solito costano dai 1.000 euro in su. Tutto il resto è un compromesso più o meno accettabile. MOVA P70 Pro Ultra aspira con 30.000 Pa, lava i moci a 100°C con certificazione TÜV e pulisce bordi e angoli con braccetti estensibili. Con la sua stazione base tutto-in-uno, 250 minuti di autonomia e 3 anni di garanzia, a 599 euro è uno dei robot più completi sotto i 1.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - MOVA P70 Pro Ultra: il robot top di gamma a metà del prezzo

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