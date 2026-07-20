Motocross Kiara Fontanesi fa doppietta a Foxhills ed è leader del Mondiale WMX!

Kiara Fontanesi ha vinto entrambe le manche del motocross a Foxhills, consolidando la sua posizione di leader nel Campionato Mondiale WMX. A 32 anni, dopo due gravidanze, sta disputando una delle sue stagioni più competitive. Con quattro manche ancora da disputare, è in corsa per il titolo mondiale 2026.

A 32 anni (dopo due gravidanze) Kiara Fontanesi sta disputando una delle migliori stagioni della sua incredibile carriera e, quando mancano quattro manche alla fine, è in piena corsa per vincere il Mondiale WMX 2026. La fuoriclasse azzurra, sei volte campionessa del mondo tra il 2012 ed il 2018, si trova infatti al comando della classifica generale dopo che si sono disputati tre dei cinque round previsti quest’anno. Fontanesi, estremamente competitiva e costante anche nei primi due appuntamenti stagionali in Francia (prima e seconda) ed in Germania (due volte seconda), si è esaltata nell’ultimo weekend sulla pista inglese di Foxhills centrando una magnifica doppietta e balzando in vetta al campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pellegrino Parmense: INCONTRO CON KIARA FONTANESI campionessa mondiale di motocross

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