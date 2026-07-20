Morto ammanettato applicata nuova norma sullo ‘scudo’ per gli agenti

Quattro operatori dell’ambulanza e due agenti di polizia sono stati coinvolti in un caso di morte avvenuta mentre erano ammanettati. La vicenda riguarda un episodio nel quartiere Bolognina Pontevecchio e si sta verificando sotto la nuova norma sullo ‘scudo’ per gli agenti. Si indaga per omicidio colposo e sono previsti ulteriori accertamenti. La morte è avvenuta durante un intervento di emergenza, ma i dettagli sull’accaduto non sono ancora stati resi noti.

Si tratta, in particolare, di quattro operatori dell’ambulanza e dei due poliziotti intervenuti, del commissariato Bolognina Pontevecchio. Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell’applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti ieri a Bologna in via Svevo avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Morto ammanettato a Bologna, il presidio dei familiari al Pilastro

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