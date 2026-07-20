Morto ammanettato a Bologna applicata la nuova norma sullo ' scudo' per gli agenti Al vaglio dei pm 6 persone

Notizia in breve

Un uomo è deceduto ieri in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, mentre era ammanettato. La Procura ha aperto un procedimento e iscritto nel registro 45 bis sei persone coinvolte nelle diverse fasi dell’intervento. È stata applicata la nuova norma sullo 'scudo' per gli agenti. Sono in corso verifiche per chiarire le cause e le circostanze della morte.