Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo "scudo" per gli agenti: è la prima volta | La polizia al 118 ha segnalato una "crisi psichiatrica"

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Morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo scudo per gli agenti

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Morto ammanettato a Bologna, applicata la nuova norma sullo 'scudo' per gli agenti. Al vaglio dei pm 6 personeUn uomo è deceduto ieri in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, mentre era ammanettato.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato. Lepore e De Pascale: 'Sia fatta luce'; Uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia a Bologna. La Questura: Agenti chiamati dai cittadini. Bodycam a disposizione dei pm; Morte durante controllo polizia a Bologna: 42enne ammanettato deceduto; 'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di polizia.

uomo steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da 2 agenti. Morto ammanettato #Bologna x.com

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