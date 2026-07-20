La finale dei Mondiali 2026 si è chiusa con una scena che ha poco a che vedere con il calcio giocato. Al triplice fischio è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto diversi giocatori dell’ Argentina e della Spagna, trasformando gli ultimi istanti della sfida in un vero e proprio saloon a cielo aperto. Protagonista assoluto dell’episodio è stato Leandro Paredes, espulso dall’arbitro Slavko Vin?i? per comportamento violento. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da uno scambio di battute tra Pedri e il centrocampista argentino. La versione fornita da Lisandro Martínez racconta di alcune provocazioni rivolte allo stesso Paredes, con riferimenti all’assenza di Lionel Messi e alla sconfitta appena maturata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Mondiali, la folle violenza dopo la finale. Colpo proibito, tifosi impazziti: “Indegno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

he Fall of Tear: Shattered by the Shinga Corporation | [BAD END]

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “L’acquisto più grande nella storia del Milan”. Colpo stellare, tifosi impazziti!

Mondiali: scontri tra tifosi e polizia a Buenos Aires dopo la finaleDopo la finale contro la Spagna, nel centro di Buenos Aires si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine.

Si parla di: Mondiali, la folle violenza dopo la finale. Colpo proibito, tifosi impazziti: Indegno.

Sinaloa dimentica la violenza: la vittoria del Messico ai Mondiali porta la festaIl Messico ha celebrato con grande entusiasmo la vittoria per 2-0 contro l’Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. L’euforia ha contagiato anche lo Stato di Sinaloa, noto per le sue ... it.blastingnews.com

Mondiali: il Messico sogna e per qualche ora dimentica la violenza a Sinaloa(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono ore di grande festa in Messico per la vittoria per 2-0 contro l'Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: un'euforia che ha coinvolto anche lo Stato di Sinaloa, ... tuttosport.com