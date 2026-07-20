Mondiali 2026 Ma che Mondiale hai visto? | LIVE il commento della finale su Calcionews24 – VIDEO

Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa e ora si apre la fase di analisi. La partita si è appena conclusa e sono stati diffusi commenti live sul sito CalcioNews24. Il torneo si è ormai concluso e si passa a valutare quanto visto durante le partite. Non sono state fornite informazioni sui risultati o sui protagonisti della finale. La copertura dell’evento si concentra ora sulle reazioni e sui commenti post-gara.

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“Ma che Mondiale hai visto?”: il commento LIVE della finale dei Mondiali 2026 su CalcioNews24 – VIDEO. Il Mondialie 2026  è ormai in archivio e ora i riflettori si spostano sull’analisi. È  LIVE  il dopo?gare sui canali  YouTube, Instagram, Facebook e Twitch  di  , insieme a  Paolo Rossi,  Chiara Aleati,  Marco Baridon,  Andrea Bargione,  Giuseppe Colicchia  e  Francesco Calabrò  per commentare quello che è successo nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Commenti frizzanti, analisi pungenti, opinioni senza filtri e tanto divertimento in diretta sui match delle nazionali al Mondiale! E per i tifosi c’è una chicca imperdibile: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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