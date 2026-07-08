Mondiali 2026 Ma che Mondiale hai visto? | LIVE il commento degli ottavi di finale su Calcionews24 – VIDEO

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 si sono conclusi e ora si passa all’analisi delle partite. La copertura in tempo reale è disponibile su CalcioNews24 con commenti e approfondimenti. Le sfide sono state disputate senza particolari incidenti di rilievo, e i risultati hanno determinato le squadre qualificate ai quarti di finale. La fase si è svolta senza sospensioni ufficiali o eventi straordinari.

“Ma che Mondiale hai visto?”: il commento LIVE degli ottavi dei Mondiali 2026 su CalcioNews24. Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sono ormai in archivio e ora i riflettori si spostano sull’analisi. È LIVE il dopo?gare sui canali YouTube, Instagram, Facebook e Twitch di , insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Marco Baridon, Andrea Bargione, Giuseppe Colicchia e Francesco Calabrò per commentare tutto ciò che è accaduto nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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