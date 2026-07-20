Mondiali 2026 | la leggenda di Messi non vale la seconda stella Argentina ko in finale

Il 18 luglio 2026, in una finale dei Mondiali negli Stati Uniti, l'Argentina è stata sconfitta, interrompendo il sogno di conquistare la seconda stella. La squadra ha perso la partita decisiva, non riuscendo a completare il percorso trionfale iniziato con la leggenda di Messi, che non ha portato il titolo alla nazionale. Il torneo è stato ricordato come uno dei più spettacolari, anche se il risultato finale non ha premiato gli argentini.

New York (Stati Uniti) 18 luglio 2026 - È stato un torneo leggendario, ma non è bastato per portare a compimento il mito albiceleste del dieci di Rosario. "Por la ultima de Leo" recita la canzone del cantautore argentino Palmito, diventata l'inno del Mondiale albiceleste, intonata senza sosta dai tifosi sudamericani in ogni occasione possibile dentro e fuori dallo stadio. Lui stesso ha ammesso di non avere più Mondiali da giocare in quello che resta della sua carriera e purtroppo l'ultimo è terminato come quello in Brasile: sconfitto ai supplementari da un'europea per 1-0. Questo non toglie come il Mondiale di Lionel Andres Messi, al netto anche di una finale leggermente sottotono, sia stato forse la più grande esibizione di tecnica, qualità e leadership da parte del fenomeno di 39 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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MONDIALI, TRIPLETTA DA LEGGENDA DI MESSI: LA REAZIONE DI SCALONI

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