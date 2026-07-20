Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, l’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in elicottero e ha attirato l’attenzione. La partita ha visto la Spagna vincere il titolo mondiale, ma il pubblico ha rivolto fischi verso l’ex presidente durante la sua presenza. La sua apparizione ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre la squadra campione festeggiava sul campo. Nessun altro dettaglio sulle reazioni o sugli eventi successivi.

La Spagna è campione del mondo, ma nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York c’è stato un secondo protagonista assoluto: Donald Trump. Il presidente americano ha voluto fortemente questo torneo, se n’è intestato l’atto conclusivo e ha consegnato personalmente la Coppa del Mondo alla nazionale spagnola. Tra due costanti che ne hanno accompagnato l’intera serata: la mania di protagonismo e i fischi dei tifosi. Un evento che ha intrecciato come mai prima sport, spettacolo e politica, trasformando una partita di calcio in una vetrina globale. E che ha visto Trump muoversi tra alleati, rivali e star internazionali sotto gli occhi di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - Mondiali 2026, la finale-show di Trump: dall’arrivo in elicottero ai fischi

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Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero,

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Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero, in tribuna tra la moglie Melania e Infantino. E stavolta niente fischiDonald Trump è arrivato in elicottero alla finale dei Mondiali, senza ricevere fischi.

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Prima del fischio d'inizio della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier spagnolo Pedro Sánchez si sono stretti la mano nel palco d'onore del New York New Jersey Stadium. Un saluto rapido e for x.com

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