Mondiali 2026 i tifosi spagnoli gioiscono a Times Square a New York
I tifosi spagnoli si sono radunati a Times Square a New York per celebrare la qualificazione al Mondiale 2026, anche se la finale si disputerà al Met Life Stadium nel New Jersey. La partecipazione è stata significativa, con molti presenti per condividere la gioia. La manifestazione ha coinvolto appassionati che hanno esposto bandiere e cantato in strada, senza coinvolgimento diretto con l’evento sportivo. La finale del torneo si svolgerà nei prossimi mesi negli Stati Uniti.
La finale del Mondiale 2026 va in scena solo a pochi chilometri, al Met Life Stadium, nel New Jersey, alle porte di New York ma i tifosi spagnoli che non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto per la partita tra loro Nazionale e l’Argentina si riversano a Times Square, piazza simbolo della Grande Mela e diventata l’epicentro del tifo per tutto il torneo. Al fischio finale esplode la gioia dei tifosi iberici per la vittoria 1-0 contro Messi e compagni, che dà alla Roja il secondo Mondiale della propria storia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
Times Square a New York è Argentina: cori e bandiere dei tifosiNumerosi tifosi argentini si sono radunati a Times Square a New York prima della finale mondiale contro la Spagna.
Leggi anche: Mondiali 2026, il Brasile debutta e la torcida invade Times Square a New York
Temi più discussi: Banderazo Argentina, i tifosi invadono Times Square in vista della finale. VIDEO; Mondiali 2026, tifosi argentini invadono Times Square alla vigilia della finale; Entusiasmo alle stelle per Spagna-Argentina: i tifosi invadono New York, Times Square è un tripudio di colori; Mondiale 2026, i tifosi dell'Argentina invadono Times Square prima della finale con la Spagna - Il Messaggero.
Radio1 Rai. . #FifaWorldCup I #Mondiali2026 a Times Square. Lo spettacolo della vogata vichinga, messo in scena nel cuore di New York dai tifosi della Norvegia. La loro nazionale giocherà tra qualche ora contro il Senegal facebook
Febbre da finale a New York: i tifosi dell'Argentina invadono Times Square alla vigilia della sfida contro la Spagna. Cori, bandiere e tanta passione per l'Albiceleste che sogna il secondo Mondiale consecutivo. Iscriviti al canale per non perdere altri aggiornam x.com
I tifosi dell'Argentina e della Spagna si riuniscono per festeggiare a Times Square (oc) reddit
La festa dei tifosi spagnoli a Times Square: New York invasa dai colori giallo e oro(LaPresse) La finale del Mondiale 2026 va in scena solo a pochi chilometri, al Met Life Stadium, nel New Jersey, alle porte di New York ma i tifosi spagnoli che non sono riusciti ad assicurarsi un big ... msn.com
Spagna campione del mondo, la festa dei tifosi a Times Square e il coro Where's Messi?Festa piuttosto blanda, quella andata in scena nella notte italiana a Times Square, New York City, dopo la vittoria del Mondiale da parte della Spagna. tuttomercatoweb.com