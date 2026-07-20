mondiali 2026 i tifosi spagnoli gioiscono a times square a new york

I tifosi spagnoli si sono radunati a Times Square a New York per celebrare la qualificazione al Mondiale 2026, anche se la finale si disputerà al Met Life Stadium nel New Jersey. La partecipazione è stata significativa, con molti presenti per condividere la gioia. La manifestazione ha coinvolto appassionati che hanno esposto bandiere e cantato in strada, senza coinvolgimento diretto con l’evento sportivo. La finale del torneo si svolgerà nei prossimi mesi negli Stati Uniti.

La finale del Mondiale 2026 va in scena solo a pochi chilometri, al Met Life Stadium, nel New Jersey, alle porte di New York ma i tifosi spagnoli che non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto per la partita tra loro Nazionale e l’Argentina si riversano a Times Square, piazza simbolo della Grande Mela e diventata l’epicentro del tifo per tutto il torneo. Al fischio finale esplode la gioia dei tifosi iberici per la vittoria 1-0 contro Messi e compagni, che dà alla Roja il secondo Mondiale della propria storia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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