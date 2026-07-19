Times Square a New York è Argentina | cori e bandiere dei tifosi

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi tifosi argentini si sono radunati a Times Square a New York prima della finale mondiale contro la Spagna. La folla ha esibito bandiere e ha intonato cori, creando un’atmosfera di entusiasmo nel cuore della città. La presenza dei supporter si è concentrata in un'area centrale, con molte persone che hanno condiviso momenti di festa e solidarietà. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando anche curiosi e turisti presenti nella zona.

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