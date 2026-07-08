I tifosi argentini presenti all’Atlanta Stadium hanno festeggiato con canti, balli e salti dopo la vittoria contro l’Egitto, conclusa 3-2. La squadra sudamericana ha centrato i quarti di finale ai Mondiali 2026, grazie a una rimonta che ha riempito di gioia gli spettatori presenti. La partita si è conclusa con l’esultanza dei tifosi argentini, che hanno lasciato lo stadio cantando e festeggiando.

I tifosi argentini hanno lasciato l’Atlanta Stadium cantando, ballando e saltando, dopo che l’Albiceleste ha battuto l’Egitto 3-2 in una rimonta memorabile. Sotto 0-2 a 11 minuti dalla fine, l’Argentina – campione del mondo in carica – ha ribaltato il risultato in meno di un quarto d’ora, andando a segno con Romero, Messi e Fernandez tra il 79? e il 93?. Nei quarti di finale l’Argentina affronterà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia 4-3 dopo i calci di rigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Argentina ai quarti: a Atlanta esplode la gioia dei tifosi sudamericani

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Argentina qualified for quarterfinals

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