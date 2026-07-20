miss milano fashion solution illumina la moda 2026

Sabato 18 luglio si è tenuta la sfilata di Miss Milano Fashion Solution, evento dedicato alla moda del 2026. La manifestazione ha mostrato le creazioni di vari stilisti e ha coinvolto la stampa di settore, tra cui GBT Magazine. La serata ha visto la presentazione di abiti e accessori, con modelle che hanno sfilato lungo il palco allestito in una location urbana. La kermesse ha coinvolto diversi partner e sponsor del settore.

La sfilata del 18 luglio celebra talento, creatività e partnership con GBT Magazine.. (A cura di Roberto Libero) Sabato 18 luglio si è svolta Miss Milano Fashion Solution, appuntamento centrale nel panorama delle sfilate emergenti, dove moda, talento e professionalità si incontrano in un format capace di valorizzare stilisti, modelle e brand in crescita. La serata, sostenuta dalla partnership con GBT Magazine, ha offerto al pubblico un percorso tra eleganza, personalità e nuove tendenze. I gioielli di Francesca di Furore: luce e identità in passerella. Tra i momenti più apprezzati, la presentazione dei gioielli di Francesca di Furore, indossati dalle modelle durante le uscite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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