minore vittima di una furia collettiva gli episodi di violenza aumentano

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo di persone nella notte tra venerdì e sabato in via Matteotti. Questo episodio si aggiunge a una serie di casi di violenza che si sono verificati nella città nelle ultime settimane. La vittima è stata presa di mira in modo collettivo, e gli episodi di aggressione sono in aumento.

Il caso del ragazzo di 17 anni pestato dal branco nella notte tra venerdì e sabato in via Matteotti di cui il Carlino ha dato notizia ieri è solo l’ultimo di una sequenza che la cronaca cittadina registra ormai da settimane. La comitiva — il suo stesso gruppo di amici, non degli sconosciuti — aveva vagabondato per ore nel centro tra schiamazzi e bottiglie, ubriaca e molesta, prima di fermarsi sotto l’arco delle scuole Pie Venerini per continuare a bere. Lì, intorno alle 2, una lite interna esplosa per motivi ancora ignoti si è trasformata in una furia collettiva contro uno solo: il diciassettenne è stato accerchiato, picchiato brutalmente e lasciato a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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