Due uomini con passamontagna hanno rapinato l’ufficio postale di Castelnuovo di Recanati intorno alle 13 di oggi. Hanno minacciato la direttrice e si sono impossessati di denaro prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando. Nessuno è rimasto ferito.

Recanati, 20 luglio 2026 – Rapina all’ufficio postale di Castelnuovo di Recanati. Due uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in azione questa mattina, intorno alle 13.30, proprio negli ultimi minuti di apertura dell’ufficio di via Spazzacamino e quando non c’erano più clienti all’interno dei locali. I rapinatori hanno intimato alla direttrice di aprire la cassaforte e di consegnare il denaro contenuto al suo interno. La direttrice, mantenendo la calma, avrebbe seguito le indicazioni dei rapinatori, accompagnandoli nel retro dell’ufficio dove si trovava la cassaforte. Una volta ottenuto il denaro, il cui importo è ancora in corso di quantificazione, i due sono scappati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacciano la direttrice e rapinano l’ufficio postale all’ora di pranzo

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Video Polizia: Milano - Rapina a un Ufficio Postale nel comasco: la Polizia di Stato ferma 5 persone

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