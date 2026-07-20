Un extracomunitario è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetto atto a offendere. La polizia ha intensificato i controlli nelle zone sensibili del centro cittadino, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire eventuali incidenti. I servizi straordinari di controllo sono stati proseguiti dalla Questura, che ha rafforzato la presenza sul territorio. Non sono stati riportati altri dettagli sulle operazioni o sui soggetti coinvolti.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Polizia, intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della Questura di Arezzo nelle aree sensibili del centro della città nell’ottica di rafforzamento della sicurezza e finalità preventive. In data 17 luglio durante il servizio straordinario dalle 13:00 alle 19:00 effettuato dal personale delle Volanti della Questura di Arezzo, unitamente a due equipaggi RPC di Firenze sono stati controllati 35 veicoli e 75 persone. In particolare, il personale impiegato ha proceduto al deferimento all’A.G. di un uomo extracomunitario, noto alle Forzde dell’ordine, per minaccia aggravata e porto di oggetto atto a offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia aggravata e porto di oggetto atto a offendere, denunciato un extracomunitario

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