L'Aston Villa ha presentato un'offerta per il portoghese Leão, mentre il club italiano cerca di trattenere Rabiot e Modric, che hanno espresso l'intenzione di restare. Contestualmente, si intensificano le trattative per Karetsas. La settimana di mercato del Milan si svolge sotto la guida tecnica di Rúben Amorim, con molte trattative in corso per rinforzare la rosa.

La settimana del Milan si apre con una fitta rete di trattative di calciomercato che stanno delineando il volto del nuovo Diavolo sotto la guida tecnica di Rúben Amorim. Tra conferme di lusso, assalti internazionali e complessi incastri sull'asse con Premier League, la dirigenza rossonera sta vivendo ore cruciali per definire le strategie sia in entrata sia in uscita, con l'obiettivo di consegnare all'allenatore portoghese una rosa perfettamente funzionale al suo credo tattico. Ecco a voi, dunque, le ' Top News ' della mattina di oggi, lunedì 20 luglio 2026, selezionate e analizzate da ' PianetaMilan.it '. Mediana blindata: Rabiot resta, c'è la data per il rinnovo di Modri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Rabiot e Modri? restano, irrompe l'Aston Villa per Leão. Duello per Karetsas

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Troppo importante!! Ecco chi ha provato.Eccezionale Modric. Presto il momento della verità

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