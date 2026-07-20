Il calciomercato estivo del Milan si concentra sul futuro di Rafael Leão, il cui destino potrebbe cambiare radicalmente. Durante un telegiornale sportivo, un giornalista di SportMediaset ha riferito di novità importanti riguardo alla possibilità di un trasferimento del giocatore. La situazione resta in evoluzione e non sono stati forniti dettagli specifici sulle trattative o sulle destinazioni possibili. La decisione sul futuro di Leão potrebbe influenzare le prossime settimane di mercato.

Il calciomercato estivo del Milan vive ore di grandissima attesa intorno al destino del suo numero 10. Novità importanti e di grande spessore sul futuro di Rafael Leão sono arrivate direttamente dal giornalista esperto Claudio Raimondi, nel corso del consueto telegiornale sportivo di SportMediaset. La dirigenza rossonera ha fissato il prezzo del classe 1999: per cedere il portoghese in questa sessione di mercato servono 60-70 milioni di euro. La decisione di Via Aldo Rossi poggia su motivazioni profonde. Dopo sette lunghe stagioni caratterizzate da un bottino complessivo di 80 gol e 65 assist in 291 presenze ufficiali — impreziosite dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana —, il club considera ormai esaurito il ciclo del lusitano a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, 'SportMediaset' sgancia la bomba sul futuro di Leão: può cambiare davvero tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, l'arrivo di Amorim può cambiare il futuro di Leao? Ecco cosa filtraRuben Amorim ha firmato un contratto biennale con il Milan a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Leggi anche: Chukwueze e un futuro lontano dal Milan? Non corriamo: ecco perché può cambiare tutto