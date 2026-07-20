Milan ricomincio da te | l' annuncio di Rabiot sul suo futuro fa sorridere il Diavolo

Adrien Rabiot ha annunciato di rimanere al Milan anche per la stagione 2026-2027. La dichiarazione è arrivata dopo la finale della finalina mondiale, chiudendo così le incertezze sul suo futuro nel club.

Il tormentone estivo si chiude sul prato verde della finalina Mondiale. Adrien Rabiot ha fugato ogni dubbio sul proprio futuro professionale, confermando la sua permanenza al Milan per la stagione 2026-2027. Lo ha fatto nel momento più complicato, subito dopo la rocambolesca sconfitta per 4-6 patita dalla sua Francia contro l'Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto della rassegna iridata. Le parole del centrocampista transalpino spengono sul nascere il vespaio di voci di calciomercato alimentato nelle scorse settimane da due fattori pesanti: la mancata qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League e, soprattutto, l'esonero di Massimiliano Allegri, da sempre considerato il mentore e "papà calcistico" dell'ex calciatore di PSG, Juventus e Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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